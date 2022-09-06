افتتاح السنة الدراسية بالمدرسة التطبيقية للهندسة ببجاية

أشرف اللواء نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة، اليوم الأحد ، على مراسم افتتاح السنة الدراسية 2022/2023، بالمدرسة التطبيقية للهندسة ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن اللواء قد أشاد خلال كلمته الافتتاحية، بالإمكانيات المادية والبشرية التي توفرها المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي، من خلال نوعية التكوين وكذا الوسائل البيداغوجية والتعليمية الموفرة للمتربصين لضمان تكوين ذو مستوى عالي يتناسب مع التطورات والتحديات الراهنة.

وحسب البيان فقد حث اللواء، إطارات المدرسة على وجوب الصرامة في تلقين مختلف المعارف العسكرية والعلمية من أجل ضمان تكوين إطارات وكفاءات عسكرية قادرة على العمل والتأقلم في كل الظروف.