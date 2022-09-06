“حملات الاستدعاء والاعتقال تهدف لتفريغ الأقصى من المرجعيات”

قال الشّيخ ناجح بكيرات، رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، إنّ استدعاءه لدى سلطات الاحتلال للتّحقيق، أمس الأحد، جاءت في سياق التّضييق والملاحقة الممتدة منذ عقود. وأوضح بكيرات في تصريحات صحفية، أنّ الاحتلال يهدف لتفريغ القدس والمسجد الأقصى من المرجعيات والقيادات المقدسية، ولا يريد أيّ وجود فلسطيني إسلامي في القدس، لأيّ شخصية تفضح سياسات الاحتلال التّهويدية في المدينة المقدسة.



وأشار إلى أنّه استدعي الخميس الماضي للمسكوبية، لما يعرف بالتّحقيق في غرف رقم 4، وتسلّم قرارا بتجديد منع السّفر بحقّ نجله داوود. وأضاف أنّ قوات الاحتلال حاصرت منزله في بلدة صور باهر بالقدس، حيث حاولت اقتحامه للبحث عنه، وسط مشاداة كلامية بين العائلة وقوات الاحتلال. وبيّن بكيرات أنّ قوات الاحتلال سلّمته استدعاء آخر لمقابلة المخابرات في مركز تحقيق القشلة في باب الخليل بالبلدة القديمة.



وقال الشّيخ ناجح: إنّ هذا الاستدعاء ليس الأوّل ولن يكون الأخير، مشدّدًا على رفضه لكلّ هذه الإجراءات الظّالمة الّتي تأتي في سياق التّضييق على المقدسيين ومحاولة خلق فراغ في المسجد الأقصى والقدس.



يشار إلى أنّ الاحتلال اعتقل الشّيخ بكيرات أكثر من 34 مرّة منذ عام 1981م، وأبعده عن المسجد الأقصى 26 مرّة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 أشهر، كما منعه من السّفر خارج البلاد مرّات عديدة.