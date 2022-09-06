رئيس المجلس الأوروبي في الجزائر اليوم

قالت مصادر دبلوماسية إن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، سيقوم بزيارة للجزائر اليوم الإثنين، لبحث آفاق التعاون بين الطرفين خاصة في مجال الطاقة وإحياء اتفاق الشراكة.

وكشفت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيلتقي ميشيل وسيبحث معه العديد من الملفات على رأسها إمكانية توريد المزيد من الغاز إلى أوروبا بعد قرار روسيا الأخير القاضي بالوقف التام لضخ الغاز إلى القارة العجوز.

ويرجح أن تكون زيارة ميشال، فرصة لإحياء اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الموقع عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في الأول سبتمبر2005 ، وفق ذات الوكالة، التي قالت عنه الجزائر إن الاتفاق "مجحف" يستوجب مراجعته لأنه يخدم مصالح الأوروبيين فقط.