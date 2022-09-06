استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد شاب جراء إصابته برصاص قوات الصهاينة شمالي الضفة.

وأوضحت الوزارة في بيان "استشهاد الشاب طاهر محمد زكارنة 19 عاما برصاص الاحتلال في قباطية" جنوبي مدينة جنين.

وأشارت إلى أن الشهيد "أُدخل المستشفى مصاباً برصاصة في الرأس ورصاصة في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلا عن مصادر محلية، بأن شابا آخر أصيب برصاص الاحتلال في قباطية، كما اعتٌقل ثلاثة آخرون.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسيرين المحررين أنور نضال سباعنة ونزار محمد حنايشة عقب مداهمة منزليهما، إضافة إلى الشاب عدي مناصرة عقب مداهمة مكان عمله في مخبزة.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة جنين، واعتقلت الأسير المحرر محمد نصيف غوادرة، وأمين ماهر السعدي.