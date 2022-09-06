أسعار النفط تقفز بقوة قبيل اجتماع "أوبك+"

قفزت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل، اليوم الإثنين، مواصلة مكاسبها مع ترقب المستثمرين لتحركات محتملة من قبل منتجي مجموعة أوبك + لتعديل الإنتاج ودعم الأسعار في اجتماع في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 2.47 دولار أو 2.4 بالمائة إلى 95.39 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفعت 0.7 بالمائة الجمعة الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.81 دولارا للبرميل، مرتفعا 1.94 دولار أو 2.23 بالمائة، وذلك عقب ارتفاعه 0.3 بالمائة في الجلسة السابقة، والأسواق الأمريكية مغلقة في عطلة عامة اليوم الإثنين.

وقد تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +)، خلال اجتماعها في وقت لاحق اليوم الإثنين، الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية أو حتى خفض الإنتاج لدعم الأسعار على الرغم من استمرار قلة المعروض.