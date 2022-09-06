غلق"نورد ستريم" يلهب أسعار الغاز

وفقا لبيانات بورصة لندن "ICE" تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا عتبة 2900 دولار لكل ألف متر مكعب، عند افتتاح التداول.

وبحسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، فقد افتتح التداول للعقود الآجلة لأكتوبر، عند مستوى 2810.5 دولار لكل ألف متر مكعب بزيادة وصلت لنسبة 26.6 بالمائة، وصلت الأسعار بحد أقصى إلى 2917.4 دولار لكل ألف متر مكعب بزيادة بلغت 31.4 بالمائة.

وابتداءً من 07:18 بتوقيت غرنيتش، يتم تداول العقود الآجلة عند 7332.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 23 بالمائة)

أعلنت شركة "غازبروم"، الجمعة، أن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، الذي توقف في السابق لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكن أن يستأنف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة. وصرح ممثل لشركة Siemens Energy الألمانية لـ"سبوتنيك" أن الشركة لا تعتبر استنتاج شركة غازبروم سببا تقنيا لإغلاق خط أنابيب الغاز.

يعمل خط "نورد ستريم 1" مع قيود منذ منتصف جوان ، ومنذ نهاية جويلية، كان يعمل بنسبة 20 بالمائة فقط من طاقته البالغة نحو 170 مليون متر مكعب يوميا. وأكد الجانب الروسي أن انخفاض الإمدادات يرجع فقط إلى العقوبات التي تسببت في مشاكل في صيانة وإصلاح وحدات ضخ الغاز من شركة "سيمنز".

في الآونة الأخيرة، تم توفير توربين واحد فقط. وذكرت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة الماضي، أن "نورد ستريم"، الذي تم إغلاقه سابقا لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب الزيت في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة.