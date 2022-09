Le président du conseil européen aujourd'hui à Alger

Les sources ont révélé à l’agence de presse allemande, que le président Tebboune, rencontrera Michel et discutera avec lui de plusieurs dossiers, y compris la possibilité de fournir plus de gaz à l’Europe après la récente décision de la Russie de cesser complètement ses livraisons de gaz.

La visite de Michel sera probablement l’occasion de relancer l’accord de partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne signé en 2002 et entré en vigueur le 1er septembre 2005, selon la même agence, et au sujet duquel l’Algérie a déclaré qu’il était “injuste" et devrait être réexaminée car il ne sert que les intérêts des européens.