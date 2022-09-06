الشروع في تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منذ الفاتح من سبتمبر الجاري في عملية تعويض المربين والفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة، والتي مست الغابات في بعض ولايات من الوطن على غرار الطارف وسوق أهراس وڤالمة.

وأوضح بيان الوزارة أن العملية جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 أوت. وأضاف البيان، إن مصالح الوزارة حشدت للعملية إمكانيات مادية وبشرية معتبرة عبر المؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية.

وهذا لمباشرة عملية تعويض الفلاحين بصفة فعلية وتدريجيا. وأشار البيان، إلى أن الشركة الجزائرية للحوم الحمراء خصصت رؤوس من الماشية الغنم والماعز كمرحلة أولى بالمزارع النموذجية التابعة لها، في حين، شرع مجمع الهندسة الريفية GGR، في عملية انجاز خنادق مضادة للنيران وإعادة بناء الاسطبلات والمنشآت الخاصة بالإنتاج الفلاحي.

وأضاف البيان أن يوم السبت انطلقت من الجزائر العاصمة قافلة مكونة من 17 شاحنة محملة بأغذية الأنعام باتجاه الطارف، ليتم توزيعها على المستفيدين من التعويض العيني للماشية، وتلتها نفس القافلة يوم الأحد إلى سوق أهراس.

حيث أشرف على العملية إطارات مجمع تثمين المنتجات الفلاحية GVAPRO التابعة لوزارة الفلاحة. وأشار ذات البيان، إلى أنه بعد تنصيب اللجنة القطاعية للتكفل بتعويض المتضررين من الحرائق التي مست بعض ولايات الشرق حشد القطاع من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع إمكانيات مادية وبشرية معتبرة من أجل التكفل الفوري باحتياجات الفلاحين والمربين وبالتنسيق وتحت إشراف ولاة الولايات المتضررة.