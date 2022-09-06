كأس العرب: محطة واحدة تفصل الجزائر عن النهائي

تجرى اليوم الإثنين، مباريات الدور نصف نهائي من بطولة كأس العرب لمنتخبات أقل من 17 عام التي تحتضنها وهران وتستمر إلى غاية الثامن من سبتمبر الجاري.

ويلتقي المنتخب الجزائري على ملعب سيق بمعسكر، مع منتخب السعودية في الرابعة والنصف مساءً، بينما يلعب منتخب اليمن مع نظيره المغربي في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال مدرب " الخضر" أرزقي رمان بخصوص اللقاء: "سنلعب أمام منافس منظم، ويعتبر أفضل فريق في هذه الدورة من ناحية التنظيم، وحسن التمركز".

وأردف: " اللقاء سيكون جد صعب، كون المنتخب السعودي يتمتع بنزعة هجومية قوية، بالإضافة لقوته في اللعب الجماعي". وختم رمان: "سنعمل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل ما لدينا بدعم جمهورنا الذي تعودنا عليه، من أجل تحقيق الهدف الذي سطرناه وبلوغ الدور النهائي لهذه البطولة".

من جهته مدرب المنتخب السعودي عبد الوهاب الحربي أثنى على المنتخب الجزائري مؤكدا: "سنخوض مباراة متكافئة أمام منتخب قوي ومنظم، وأعتقد أن أسلوب لعب المنتخبين يتشابه كثيراً على مستوى طريقة اللعب والمهارة".

وأضاف: "منتخب الجزائر ربما يتفوق علينا من الناحية البدنية بعد حصول لاعبيه على راحة لمدة يوم واحد أكثر، كما أنه يخوض المباراة بين جماهيره، لكننا أيضاً نمتلك عناصر مميزة قادرة على تحقيق الفوز، خضنا مباريات في وقت سابق أمام 20 ألف متفرج ونحن جاهزون لمثل هذه الظروف لتقديم مباراة تليق بالطرفين".

وكان المنتخب الجزائري قد تربع على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، قبل أن يفوز على منتخب تونس في دور الثمانية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

في المقابل، حلّ منتخب السعودية وصيفاً في ترتيب المجموعة الثانية بـ 6 نقاط من فوزين وخسارة، ثم فاز على نظيره العراقي بنتيجة 4-1 في الدور ربع النهائي.