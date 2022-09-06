الكشف عن المنتخبات المتأهلة إلى " شان"

الجزائر كشف اليوم الإثنين، الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة المنتخبات المتأهلة إلى بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من الـ 13 جانفي إلى الـ 4 فيفري 2023.

وبعد خوض الجولة الثانية والثالثة والأخيرة من التصفيات ضمنت الفرق الآتية مقعدا في المنافسة القارية: الجزائر-ليبيا-المغرب-السنغال-مالي-موريتانيا-كوت ديفوار- غانا- النيجر- الكونغو- الكاميرون- الكونغو الديمقراطية- إثيوبيا-أوغندا- السودان- أنغولا- مدغشقر والموزمبيق.

يذكر أن الجزائر، تسابق الزمن من اجل أن تكون الملاعب والمنشآت المعنية باحتضان المواجهات جاهزة في الوقت المحدد.