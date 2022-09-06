بن بوزيد يتحدث عن الوضعية الصحية للأم والطفل

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن 95 بالمائة من النساء اللواتي أنجبن مواليد أحياء قد أجرين على الأقل استشارة طبية واحدة قبل الولادة.

وأكد بن بوزيد خلال كلمة له في افتتاح فعاليات الاحتفاء باليوم العربي للصحة، أن معدل وفيات الأمومة انخفض من 57.7 لكل 100 ألف ولادة حية، إلى 48.5 بالمائة لكل 100 ألف ولادة حية.

وأضاف الوزير أن وفيات الأطفال دون السنة بما يقارب 4 نقاط إلى 18 وفاة من الألف ولادة سنة 2020، مشيرا إلى أن صحة الأم والطفل استفادت من عدة برامج على غرار برنامج التكفل بالمرأة الحامل وبرنامج تقليص وفيات الأمومة بالنسبة للولادة، ووضع تشريعات سمحت للجزائر التقدم في مجال صحة الأم والطفل.