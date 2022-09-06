لعمامرة يستقبل دي ميستورا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية ، فإن اللقاء تم بحضور السفير عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، كما ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعقيدتها في مجال تصفية الاستعمار.