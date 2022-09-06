خبر سار لجماهير شباب بلوزداد

أعطت اللجنة الأمنية، موافقتها بشأن دخول جماهير شباب بلوزداد إلى ملعب 20 أوت من أجل مساندة فريقها خلال المواجهات القادمة.

وجاء اليوم الإثنين عبر الصفحة الرسمية للشباب رئيس المجلس الشعبي البلدي، محمد عمامرة: "بعد جاهزية الملعب لاستقبال فريق شباب بلوزداد في ظروف جيدة، لن تكتمل فرحتنا إلا بسماع هتافات جماهير شباب بلوزداد الأوفياء المحبين للفريق، وعليه ينقل لكم محمد عمامرة رئيس المجلس الشعبي البلدي بشرى سارة لكل الجمهور".

وأضاف: "بعد اجتماع اللجنة الأمنية صبيحة اليوم لمدارسة إمكانية دخول عشاق النادي لملعب 20 أوت تقرر ما يلي: اللجنة الأمنية قدمت موافقتها على دخول الأنصار للملعب طيلة السنة الكروية 2023/2022 ابتداء من مباراة الغد".

يذكر أن لجنة التحكيم الفدرالية عّينت الحكم "ملية محمد الطاهر " ومساعديه "حمزة بوزيت" و "محمد بن حمودة " لإدارة المباراة المقدمة عن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى، بين شباب بلوزداد و ضيفه مولودية وهران، المقررة غدا على ملعب 20 أوت 1955.