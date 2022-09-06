هذا ما تنتجه الجزائر من النفط خلال أكتوبر القادم

سيصل إنتاج الجزائر من النفط خلال شهر أكتوبر القادم إلى 1,057 مليون برميل في اليوم، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

ويأتي هذا المستوى من الإنتاج الجزائري للنفط تطبيقا للقرار، المتخذ اليوم الإثنين، خلال الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون لأوبك والدول خارج أوبك (أوبك+)، القاضي بخفض الإنتاج الإجمالي للتحالف بـ 100 ألف برميل في اليوم لشهر أكتوبر المقبل.

وقال عرقاب في تصريح للصحافة عقب انتهاء أشغال الاجتماع الوزاري، الذي جمع بين وزراء الطاقة والنفط لـ 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون " لقد اتخذنا قرارا في نهاية مناقشاتنا بتخفيض مستوى الإنتاج الإجمالي لأوبك + بمقدار 100 ألف برميل في اليوم لشهر أكتوبر.

وبهذا القرار سيصل الإنتاج الجزائري إلى 1,057 مليون برميل في اليوم في شهر أكتوبر". وقد خصص الاجتماع الوزاري الـ 32 لأوبك + لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير. وسبق هذا الاجتماع، أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذي شارك فيه أيضا عرقاب عبر تقنية التحاضر عن بعد.