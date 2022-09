Production pétrolière : Ce qu’en dit Arkab

La production pétrolière de l'Algérie s'établira à 1,055 Mb/j en octobre prochain, a indiqué lundi à Alger, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Ce seuil de production de pétrole pour l'Algérie pour le mois d'octobre vient en application à la décision prise ce lundi lors de la 32ème Réunion ministérielle OPEP-Non OPEP (OPEP+), tenue par visioconférence.

"Au terme de nos discussions, nous avons pris la décision de baisser le niveau de notre production globale de 100.000 barils par jour pour le mois d'octobre. Avec cette décision, la production algérienne s'établira à 1,055 Mb/j en octobre", a déclaré Arkab à la presse à la fin des travaux de cette réunion.

Regroupant les 23 pays (13 pays de l’OPEP et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération, cette réunion a été consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme.

La réunion de l'OPEP+ a été précédée par les travaux de la 44ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC).