Qui est le prochain premier ministre britannique ?

Demain, elle deviendra Premier ministre lorsqu'elle rendra visite à la Reine à Balmoral pour être invitée à former son gouvernement britannique.

Le nouveau Premier ministre héritera d'une économie chancelante, avec une inflation qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans et des factures d'énergie qui explosent.

Mme Truss a promis d'"agir immédiatement" pour aider à réduire les coûts énergétiques.

À l'âge de sept ans, Liz Truss a joué le rôle de Margaret Thatcher lors de la simulation d'élections générales organisée par son école. Mais contrairement au Premier ministre, qui a remporté une énorme majorité en 1983, elle n'a pas connu le succès.

Bien des années plus tard, Mme Truss se souvient : "J'ai sauté sur l'occasion et j'ai prononcé un discours sincère lors de la réunion, mais je n'ai obtenu aucune voix. Je n'ai même pas voté pour moi".

Trente-neuf ans plus tard, elle saute sur l'occasion de suivre l'exemple de la Dame de fer pour de bon et de devenir chef du parti conservateur et Premier ministre.

La ministre des affaires étrangères a talonné l'ex-chancelier Rishi Sunak lors des cinq tours de scrutin des députés conservateurs.

Mais les bookmakers la considèrent comme la grande favorite, car elle a passé des années à nouer des relations avec les associations de circonscription et est restée fidèle à Boris Johnson pendant les jours les plus sombres de son mandat. À bien des égards, elle n'est pas une conservatrice traditionnelle.

Mary Elizabeth Truss est née à Oxford en 1975. Elle a décrit son père, professeur de mathématiques, et sa mère, infirmière, comme étant "de gauche".

Jeune fille, sa mère a participé à des marches pour la Campagne pour le désarmement nucléaire, une organisation farouchement opposée à la décision du gouvernement Thatcher d'autoriser l'installation d'ogives nucléaires américaines à RAF Greenham Common, à l'ouest de Londres.

Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé comme comptable pour Shell et Cable & Wireless, et a épousé un autre comptable, Hugh O'Leary, en 2000. Le couple a deux enfants.

Mme Truss s'est présentée comme candidate conservatrice pour Hemsworth, dans le West Yorkshire, lors des élections générales de 2001, mais a perdu. Mme Truss a subi une autre défaite dans Calder Valley, également dans le West Yorkshire, en 2005.

Mais, ses ambitions politiques n'ayant pas été freinées, elle a été élue conseillère municipale à Greenwich, dans le sud-est de Londres, en 2006, et a travaillé à partir de 2008 pour le groupe de réflexion de droite Reform.

La famille a déménagé à Paisley, à l'ouest de Glasgow, lorsque Mme Truss avait quatre ans.

S'exprimant dans l'émission Profile de la BBC Radio 4, son frère a déclaré que la famille aimait jouer à des jeux de société, mais la jeune Mme Truss détestait perdre et disparaissait souvent plutôt que de risquer de ne pas gagner.

La famille a ensuite déménagé à Leeds, où elle a fréquenté Roundhay, une école secondaire publique. Elle a décrit avoir vu "des enfants qui ont échoué et qui ont été déçus par les faibles attentes" pendant cette période.

Certains des contemporains de Mme Truss à Roundhay ont contesté son récit de l'école, y compris le journaliste du Guardian Martin Pengelly, qui a écrit : "Peut-être qu'elle déploie de manière sélective son éducation, et qu'elle dénigre avec désinvolture l'école et les enseignants qui l'ont élevée, pour un simple gain politique".

Quelle que soit sa scolarité, Mme Truss est allée à l'université d'Oxford, où elle a étudié la philosophie, la politique et l'économie et a été active dans la politique étudiante, initialement pour les libéraux-démocrates.

Lors de la conférence du parti en 1994, elle s'est prononcée en faveur de l'abolition de la monarchie, déclarant aux délégués à Brighton : "Nous, les libéraux démocrates, croyons en l'opportunité pour tous. Nous ne croyons pas que les gens sont nés pour régner".

Le leader conservateur David Cameron a placé Mme Truss sur sa "liste A" de candidats prioritaires pour les élections de 2010 et elle a été choisie pour se présenter dans le siège sûr de South West Norfolk.

Mais elle a rapidement été confrontée à une bataille contre la dé-sélection par l'association conservatrice de la circonscription, après qu'il a été révélé qu'elle avait eu une liaison avec le député conservateur Mark Field quelques années auparavant.

Les efforts pour l'évincer ont échoué et Mme Truss a remporté le siège par plus de 13 000 voix.

Elle a coécrit un livre, Britannia Unchained, avec quatre autres députés conservateurs élus en 2010, qui recommandait de supprimer la réglementation de l'État pour renforcer la position du Royaume-Uni dans le monde, ce qui fait d'elle un défenseur éminent des politiques de marché libre sur les bancs du parti conservateur.

Lors d'un débat sur la BBC, elle a été interpellée au sujet d'un commentaire dans Britannia Unchained, décrivant les travailleurs britanniques comme "parmi les pires fainéants du monde". Elle a insisté sur le fait qu'elle ne l'avait pas écrit. En 2012, un peu plus de deux ans après être devenue députée, elle est entrée au gouvernement en tant que ministre de l'éducation et a été promue en 2014 secrétaire à l'environnement.

Lors de la conférence conservatrice de 2015, Mme Truss a été moquée pour un discours dans lequel elle a déclaré, d'une voix passionnée : "Nous importons deux tiers de notre fromage. Cela. C'est. Une. Disgrâce."

Mme Truss a fait campagne pour le maintien, écrivant dans le journal Sun que le Brexit serait "une triple tragédie - plus de règles, plus de formulaires et plus de délais pour vendre à l'UE".

Toutefois, après la défaite de son camp, elle a changé d'avis, affirmant que le Brexit était l'occasion de "bouleverser la façon dont les choses fonctionnent". Sous la présidence de Theresa May, elle a occupé le poste de ministre de la justice avant de devenir secrétaire générale du Trésor.

Lorsque Boris Johnson est devenu Premier ministre en 2019, Mme Truss a été mutée au poste de secrétaire au commerce international, ce qui l'a amenée à rencontrer des dirigeants politiques et des chefs d'entreprise du monde entier pour promouvoir la société britannique.

En 2021, à l'âge de 46 ans, elle a accédé à l'un des postes les plus élevés du gouvernement, en succédant à Dominic Raab au poste de ministre des affaires étrangères.

Dans ce rôle, elle a cherché à résoudre le problème nébuleux du protocole sur l'Irlande du Nord, en supprimant certaines parties d'un accord UE-Royaume-Uni post-Brexit - une décision vivement critiquée par l'UE. Elle a obtenu la libération de deux ressortissants iraniens d'origine britannique qui avaient été arrêtés et détenus.