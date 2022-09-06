استرجاع سيارات فاخرة لطحكوت بقيمة 200 مليار (فيديو)

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع، من استرجاع 57 مركبة فاخرة وتفكيك جماعة إجرامية منظمة في قضايا فساد وتبييض الأموال لها علاقة برجل الأعمال السابق محيي الدين طحكوت، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أنه "مواصلة للتحقيق الذي باشرته المصالح المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني, تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك جماعة إجرامية منظمة في قضايا فساد وتبييض الأموال، لها علاقة برجل الأعمال السابق محيي الدين طحكوت".

وأسفرت هذه العملية النوعية --يضيف البيان-- عن "استرجاع 57 مركبة من مختلف العلامات، ملك لرجل الأعمال السابق محيي الدين طحكوت، من بينها 54 مركبة فاخرة تقارب قيمتها المالية الإجمالية الـ200 مليار سنتيم، كما يفوق سعر إحدى هذه المركبات الفاخرة 12 مليار سنتيم".

كما تم في ذات العملية "تحديد عناوين عقارات تم اقتناؤها من العائدات الإجرامية وحجز مبلغ مالي قدره 935ر1 مليار سنتيم مع حجز السيارات المذكورة على مستوى مستودعات متواجدة بولايات الجزائر، عنابة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، تيبازة، الشلف والبليدة".

وذكرت المصالح المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه سبق لها خلال شهر مارس 2022 أن "حجزت 507 مركبة من مختلف العلامات والأصناف لنفس رجل الأعمال".