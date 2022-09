Entretiens élargis entre le Président Tebboune et le Président du Conseil européen

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu, lundi à Alger, des entretiens élargis avec le Président du Conseil européen, Charles Michel, et la délégation qui l'accompagne dans sa visite en Algérie.

Les entretiens se sont déroulés au siège de la Présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.

Auparavant, un accueil officiel a été réservé par le Président Tebboune au Président du Conseil européen avant d'entamer des discussions bilatérales au siège de la Présidence de la République.

Charles Michel est arrivé peu auparavant à Alger où il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.