وفاة شاب بصعقة كهربائية في عين وسارة

لقي شاب حتفه، منتصف نهار اليوم، نتيجة إصابته بصعقة كهربائية بمؤسسة وفاء لصناعة المناديل الورقية المتواجدة بالمنطقة الصناعية بعين وسارة في الجلفة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين وسارة بمكان الحادث حيث تم العثور على شاب في العقد الثالث مصاب بصعقة كهربائية ملقى على الأرض أين تم معاينته من طرف عون الحماية المدنية ليجد أن كل الوظائف الحيوية متوقفة.

وقدمت للضحية الإسعافات الأولية في مكان الحادث وبعد نقله لمستشفى سعداوي المختار تم معاينته من طرف طبيب استعجالات الطبية تبين أنه متوفي، ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، في الوقت الذي فتحت فيه الجهات الأمنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.