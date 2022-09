Relizane: Arrestation des assaillants du bijoutier

La brigade criminelle de la police judicaire de Relizane a démantelé un groupe de criminels composé de 05 individus, dont certains ont des casiers judiciaires, ayant agressé et volé un bijoutier.

La même brigade a identifié 4 individus et leur acolyte qui a pris la fuite vers une wilaya voisine où il a été arrêté.

Lors de cette opération, une bombe lacrymogène, un objet contendant et une chaise en acier ainsi qu’un ruban adhésif, utilisés dans l’agression de la victime, ont été récupérés.

Les mêmes services ont, notamment, saisi deux véhicules de marque Dacia et Renault Clio, qui ont été utilisés dans l’agression et le déplacement.

Le présumé a été placé par le procureur de la République près du tribunal de Relizane sous mandat de dépôt