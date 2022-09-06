شبان "الخضر" في نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم أقل من 17 سنة، اليوم الإثنين، إلى نهائي كأس العرب للناشئين المقامة حاليا في الجزائر.

وتجاوز أشبال المدرب أرزقي رمان في نصف النهائي، الذي أقيم بملعب سيق في ولاية معسكر، نظيرهم السعودي بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل (0-0).

وكانت تشكيلة "الخضر" قد تأهلت إلى المربع الذهبي على حساب منتخب تونس، عقب الفوز أيضا بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهت المباراة بنتيجة التعادل 1-1 بمستغانم.

ويعتبر هذا الانجاز الأول من نوعه في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني لهذه الفئة بالبطولة العربية.

وستلعب المباراة النهائية والمقابلة الترتيبية (المركز الثالث)، يوم الخميس 8 سبتمبر بملعب سيق في ولاية معسكر.