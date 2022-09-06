توقيف شخص حاول إضرام النار بقالمة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية مجاز الصفاء بولاية قالمة من توقيف شخص حاول إضرام النار عمدا في أملاك ذات طابع غابي، حسب ما علم اليوم الاثنين من خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر بأن المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 24 سنة ينحدر من بلدية المشروحة بولاية سوق أهراس المجاورة، مضيفا أن حيثيات القضية تعود إلى يوم 28 أوت الماضي عندما تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية مجاز الصفاء بلاغا من أحد مستعملي الطريق يفيد بوجود شخص بصدد إشعال النار بحافة الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة وسوق أهراس مرورا بقالمة.

وقد تمكن أفراد ذات الفرقة من ضبط المشتبه فيه وهو بصدد إضرام النار بواسطة أغصان يابسة وقطعة قماش، وفقا لما ذكره ذات المصدر، مشيرا إلى أن المشتبه فيه تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوشقوف.