نقل بحري: هذا موعد وضع أرضية رقمية لبيع التذاكر

حددت وزارة النقل، اليوم الاثنين، الفاتح من جوان من العام المقبل كآخر أجل لوضع حيز الخدمة الأرضية الرقمية لبيع التذاكر للنقل البحري، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع مخصص لتقييم برامج عمل مختلف المؤسسات القطاعية، ترأسه وزير النقل، منجي عبد الله، وبحضور إطارات من الوزارة والمدير العام بالنيابة لشركة النقل البحري للمسافرين وعدد من إطاراتها، يضيف نفس المصدر.

وقد تناول الاجتماع موضوع تحضير الأرضية الرقمية لبيع التذاكر والدفع إلكترونيا بشكل كلي، وتقييم حصيلة موسم الاصطياف لهذه السنة والتحضير للموسم المقبل.

وأبرزت الوزارة أن النقاش تمحور خلال هذا الاجتماع حول أسس وعناصر النظام الإلكتروني لبيع التذاكر، ووضعه حيز الخدمة في اجل أقصاه 1 جوان 2023، مع توفير جميع الشروط وطرق الحجز والدفع الإلكتروني عن بعد.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار التكفل بالجوانب المادية المتعلقة بوضع هذا النظام حيز الخدمة و تشكيل فوج عمل ومتابعة يقوم بتقديم تقارير شهرية عن العملية إلى غاية دخولها حيز الاستغلال، وكذلك إجراء عملية استغلال تجريبي لهذا النظام ابتداء من شهر جانفي من السنة المقبلة.