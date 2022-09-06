"داعش" يتبنى هجوم السفارة الروسية

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الاثنين، التفجير الانتحاري قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، الذي أودى بحياة موظفيْن من البعثة الروسية وأربعة أفغان.

وقال التنظيم في بيان عبر حسابات على تطبيق تلغرام إن أحد مقاتليه انطلق إلى مقر السفارة الروسية في كابل و"فجر سترته الناسفة وسط تجمع يضم موظفين روسًا".

وهجوم الاثنين هو أول هجوم على بعثة دبلوماسية في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أوت 2021.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان "في الساعة 10,50 (6,20 ت غ) قام مقاتل لم يتم التعرف عليه بتفجير عبوة ناسفة في الجوار المباشر للسفارة الروسية في كابل. قتل موظّفان في البعثة الدبلوماسية في الهجوم".

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافي تاكور في تغريدة مقتل موظفين في السفارة الروسية وأضاف أن "أربعة مواطنين مدنيين" قُتلوا وسقط "عدد من الجرحى".