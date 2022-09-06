أوروبا: أسعار الفحم تلتهب

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم في أوروبا خلال تعاملات, اليوم الاثنين, إلى مستوى قياسي جديد, في الوقت الذي تسابق فيه الحكومات الأوروبية الزمن لتجنب كارثة في قطاع الطاقة خلال الشتاء المقبل.

وصعد سعر العقود القياسية للفحم في أوروبا اليوم بنسبة 6ر7 بالمائة إلى 345 دولار للطن, وهو ما يعادل ثلاثة أمثال السعر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم العام المقبل في أمستردام وروتردام وأنتويرب بعد زيادة الطلب على الفحم لتشغيل محطات الكهرباء في أوروبا, بهدف توفير استهلاك الغاز الطبيعي الذي كان يتم استخدامه لتوليد الكهرباء.

وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية, اليوم الاثنين, بأكثر من 35 بالمائة على خلفية إعلان روسيا استمرار توقف ضخ الغاز عبر خط "نورد ستريم1" إلى أجل غير مسمى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين امتلأت مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبا بأسرع من المتوقع, ما زالت المخاوف تتزايد بشأن كيفية تغطية النقص في إمدادات الغاز القادمة من روسيا في فصل الشتاء الذي يشهد ذروة استهلاك الغاز في القارة.

واشارت الوكالة الامريكية إلى أن ألمانيا قد لا تتمكن من الوصول لمعدلات التخزين المستهدفة وهي 95 بالمائة من إجمالي السعة التخزينية بحلول أول نوفمبر المقبل.