توقيف غشاش في معالجة حليب مدعم على أساس لبن طبيعي

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة في الجزائر العاصمة شخصا يقوم بعملية الغش في معالجة الحليب المدعم على أساس أنه لبن طبيعي، مع عدم مراعاة شروط النظافة.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني، أمس الإثنين، أن هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة للفرقة عن وجود شخص يقوم بإنتاج اللبن من خلال استعماله لحليب الأكياس المدعم مع تحميضه وتخميره وإضافة قطع صغيرة من مادة المارغارين ووضعها في صهاريج بلاستيكية مع خلطها يدويا وكهربائيا من أجل عرضها للبيع على الزبائن على أساس أنه لبن طبيعي من مشتقات حليب البقر.

وأضاف نفس المصدر إنه بعد تنقل فرقة الدرك الوطني إلى عين المكان رفقة مصالح قمع الغش والمنافسة والأسعار بالدرارية والقيام بعملية التفتيش، تم العثور على كمية من الحليب المدعم والمقدرة بـ 10150 كيس، إضافة إلى 120 علبة من مادة المارغارين.

وإثر عرض هذا اللبن للمعاينة، تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري، إضافة إلى انعدام شروط النظافة، بحيث توضع أكياس الحليب المدعم في أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم والمخصصة للقمامة، وهذا ما أدى إلى إتلاف جميع المحجوزات رفقة المصالح المختصة. ويتابع هذا الشخص الموقوف البالغ من العمر 41 سنة بتهم عرض منتوج غذائي غير صالح للاستهلاك البشري، المضاربة والاحتكار، عدم احترام شروط النظافة الصحية، ممارسة نشاط تجاري دون سجل، ليتم عقب ذلك تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.