أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة عقب قرار أوبك +.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من الخارج المعروف باسم "أوبك+" قد قرر في اجتماعه أمس الإثنين خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر المقبل من أجل تحقيق التوازن في الأسواق، وسط مخاوف من ضعف الطلب جراء تباطؤ اقتصادي محتمل.

وبحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبربنسبة 0.17 بالمائة، مسجلًا 95.58 دولارًا للبرميل.

في المقابل ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 2.58 بالمائة، إلى 89.11 دولارًا للبرميل، عن إغلاق يوم الجمعة، إذ لم تكن هناك تسوية أمس الإثنين عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

وقال محللون، لم يتوقعوا الاتفاق حتى بعد أن قالت السعودية إنها تريد دعم الأسعار، إن الخفض رمزي في الغالب وله تأثير محدود على الإمدادات الفعلية بالنظر إلى أن أوبك+ كانت تنتج أقل من أهداف الإنتاج.