4 شروط لإعادة إدماج التلاميذ المطرودين

أمرت وزارة التربية مديريها عبر الوطن، بفتح باب استقبال طلبات إعادة إدماج التلاميذ المطرودين في الطورين المتوسط والثانوي، الموسم الماضي، ودعت أولياء المعنيين إلى إيداع التماساتهم بداية من الأحد 2 أكتوبر، وإلى غاية 6 منه، بعد أن حددت أربعة شروط أساسية لا بد أن تتوفر في التلاميذ المقبولين، بناء على طاقة استيعاب المؤسسة التعليمية وتوفر المقاعد البيداغوجية، ومدى استعداد التلميذ للدراسة، والتزامه بالمواظبة والحضور الدائم للدروس خلال السنة الدراسية المنصرمة، إضافة إلى مدى انضباطه مع الأساتذة وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري.

وجهت وزارة التربية منشورا تنظيميا إلى مديريها الولائيين، ومن خلالهم إلى مديري المتوسطات والثانويات، بخصوص "ترتيبات إعادة إدماج التلاميذ للسنة الدراسية 2023/2022"، أكدت من خلاله على السماح للتلاميذ الذين أخفقوا العام المنصرم، بالرجوع إلى مقاعد الدراسة لاستكمال مسارهم الدراسي، وفق شروط مضبوطة تم تحديدها.

وبناء على المراسلة التي تحمل رقم 526 ومؤرخة في 4 سبتمبر الجاري، تحوز "الخبر" على نسخة منها، ألزمت الوزارة مديري المتوسطات والثانويات، بإعلام أولياء التلاميذ المعنيين بفترة إبداع الالتماسات المتعلقة بإعادة الإدماج في الفضاء المخصص للإعلانات على مستوى المؤسسة التعليمية، واستغلال جميع وسائل الإعلام المتاحة، وذلك بداية من يوم الأحد 11 سبتمبر 2022.

وحددت الوصاية الفترة الممتدة بين الأحد 2 أكتوبر 2022، وإلى غاية الخميس 6 أكتوبر 2022، لبداية إيداع الالتماسات لدى أمانة مدير المؤسسة التعليمية، مقابل وصل إيداع، مرفقة بنسخة من كشوف علامات الفصول الثلاثة للسنة الدراسية 2022/2021، حيث يكلف كل من مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشار التربية، وبالتنسيق مع مدير المؤسسة، بملء استمارة معلومات لكل تلميذ ملتمس لإعادة الإدماج، من أجل تحضير الجلسة الاستثنائية لمجلس القسم، ليتم بعدها عقد مجلس قسم "استثنائي"، يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 لدراسة التماسات إعادة الإدماج، يتشكل من مدير المتوسطة أو الثانوية، حسب الحالة، والناظر بالنسبة للثانوية، ومستشار التربية، وأيضا مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إضافة إلى الأساتذة المكلفين بالتنسيق في الأقسام لكل المستويات التعليمية للسنة الدراسية السابقة.

ويداول مجلس القسم في جلسته الاستثنائية إمكانية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين "بكل موضوعية وشفافية"، حيث يتخذ قراراته فيها تخص منح فرصة إعادة السنة من عدمه لكل تلميذ، بناء على أربعة معايير أساسية، ويتعلق الأمر بضرورة مراعاة طاقة استيعاب المؤسسة التعليمية وتوفر المقاعد البيداغوجية، وتفادي إحداث اكتظاظ في الأفواج التربوية، ومدى استعداد التلميذ للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح، وأيضا مدى التزامه بالمواظبة والحضور الدائم للدروس خلال السنة الدراسية المنصرمة، ومدى انضباطه وتحليه بالسلوك الحسن مع الأساتذة وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري.

وذكرّت الوزارة بأحكام المادة 12 من القانون رقم 08-04، التي تضمن حق التمدرس للتلميذ إلى غاية بلوغه سن السادسة عشر كاملة، في نهاية السنة المدنية، والثامنة عشر سنة إذا كان التلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبعد اتخاذ المجلس للقرار، تدون مداولاته في سجل مجالس الأقسام وفي محضر خاص، يحرر في نسختين يحمل توقيع أعضائه، ويقوم مدير المؤسسة التعليمية بالتأشير عليه، وترسل نسخة منه إلى مديرية التربية وتحتفظ المؤسسة بالنسخة الأخرى، قبل أن يتم الإعلان عن القرارات في اليوم الموالي لانعقاده، أي يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، حيث تعلق نسخة مستخرجة من المحضر، موقعة ومختومة من قبل مدير المؤسسة في الفضاء الخاص بالإعلانات، لتمكين التلاميذ المعنيين من الاطلاع عليها، إضافة إلى تبليغ هذه القرارات لأولياء التلاميذ كتابيا عن طريق وثيقة فردية، يستلمونها بعد أن يوقعها مدير المؤسسة، تتضمن قرار المجلس وتحفظ نسخة من هذه الوثيقة في ملف التلميذ المعني.

بعد ذلك، يتم تسجيل التلاميذ المقبولة التماساتهم مباشرة بعد الإعلان عن قرارات المجلس، على ألا تتعدى فترة التسجيلات يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، فيما تحول الالتماسات المرفوضة على مستوى المؤسسات التعليمية، إلى لجنة خاصة مكلفة بدراسة الالتماسات المرفوضة على مستوى المؤسسات التعليمية، تعقد اجتماعها يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، وتداول في إمكانية منح فرصة الإعادة للتلاميذ المعنيين في مؤسسات تعليمية أخرى.