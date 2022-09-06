هذا هو موعد صب شهادات التخصيص لمكتتبي "عدل" الدفعة 06

التقى أمس الإثنين، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" فيصل زيتوني مع ممثلي مكتتبي عدل الدفعة 06، وهذا في إطار اللقاءات الدورية مع ممثلي مكتتبي صيغة البيع بالإيجار

وتنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي الرامية إلى فتح قنوات التواصل والتكفل بانشغالات المكتتبين، حيث استمع المسؤول الأول للوكالة لانشغالات ممثلي هذه الدفعة والمتعلقة بالتخصيص وتقدم الأشغال بمختلف المشاريع الموجهين لها، حيث أكد المدير العام أن عملية صب شهادات التخصيص للسكنات التي بلغت فيها نسبة الأشغال ستكون شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح فيصل زيتوني أن الوكالة تسعى إلى صب أكبر قدر ممكن من شهادات التخصيص خلال هذا الشهر، وأن هذه العملية تلزم الوكالة على المتابعة الدورية والميدانية للأشغال من أجل تحقيق الأهداف المرجوة سواء مع الوزارة الوصية أو مع المكتتبين.

كما أكد المدير العام أنه سيشرع في زيارات ميدانية لمشاريع صيغة البيع بالإيجار من أجل تذليل العراقيل التي قد تعترض تقدم الأشغال. من جهته ثمن ممثلي المكتتبين جهود الوكالة، مؤكدين أن التنسيق والزيارات الميدانية التي قام بها المدير العام للوكالة ووزير السكن ساهمت بشكل كبير في تقدم الأشغال وأعطت وطمأنت المكتتبين بعد أن تجسدت على أرض الواقع.