Aadl: les certificats d'attribution pour les souscripteurs du groupe " 06" seront prochainement remis

Le directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et le développement du logement "Aadl" FaycalZitouni a rencontré des représentants des souscripteurs du groupe 06, dans le cadre de réunions périodiques avec des représentants des souscripteurs des programme de location-vente, conformément aux instructions du ministre du logement, de l’urbanisme et de la Ville.

La démarche vise à ouvrir des canaux de communication et à assurer la prise en charge des préoccupations des souscripteurs. Le directeur général de l’Agence a écouté les préoccupations des représentants de ce programme concernant l’attribution et l’avancement des travaux dans les différents projets, assurant que les certificats d’attribution seront remis en novembre.

FaisalZitouni a expliqué que l’Agence cherche à remettre autant de certificats d’attribution que possible au cours de ce mois, et que ce processus oblige l’agence à effectuer un suivi périodique et sur le terrain afin d’atteindre les objectifs souhaités tant avec le ministère de tutelle qu’avec les souscripteurs.