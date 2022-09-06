هذه القيمة السوقية لـ "الخضر" قبل وديتي سبتمبر

انتهت فترة التحويلات الصيفية وضمن أغلب ركائز المنتخب الجزائري وجهات جديدة باستثناء قلة قليلة، اختلفت عقودهم بين التجديد والمواصلة أو خوض مغامرة وتجربة جديدة أخرى، كل ذلك من شأنه أن يزيد أو ينقص من القيمة السوقية لـ"المحاربين".

ويهتم موقع " ترانسفير ماركت"، بمستجدات تنقلات اللاعبين وارتفاع أسهم وانخفاضها وكل ما يعنى بالأرقام والإحصائيات ورصد عالميا وإفريقيا ومغاربيا وعربيا.

وحسب المصدر ذاته، فإن الجزائر تتواجد في المركز السادس والثلاثين عالميا بقيمة سوقية بلغت 112.33 مليون يورو وقبل عدة منتخبات محترمة كالإكوادور والمكسيك وغينيا والباراغواي وتونس ومصر والسعودية.

أما على مستوى القارة السمراء، فتحتل الجزائر المركز السابع بنفس القيمة، حيث تتصدر كوت ديفوار الترتيب بقيمة بلغت 319.5 مليون يورو متبوعة بالسنغال المتوجة مؤخرا بكأس أمم إفريقيا بـ 297.90 مليون يورو تليها المغرب ونيجيريا ومالي والكاميرون، بـ 146.90 مليون يورو.

عربيا وصلت قيمة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم ما مجموعه 237.9 مليون يورو، متبوعا بمصر بـ 136.65 مليون يورو، والجزائر ثالثة بـ 112.33 لتأتي تونس هي الأخرى بقيمة محترمة تعدت الـ 35 مليون يورو لتصل تحديدا إلى 42.15 مليون يورو.

مغاربيا جاء" ثعالب الصحراء" في الوصافة، بعد أن عادت المرتبة الأولى لـ "أسود الأطلس" بـ 237.93 مليون يورو، متبوعة بتونس التي حلت ثالثة بـ 42.15 مليون يورو ثم ليبيا رابعة بـ 17.43 مليون يورو وأخيرا موريتانيا خامسة بـ 11.03 مليون يورو.

وترتبط هذه الأرقام التي وضعها الموقع المتخصص، بقائمة اللاعبين الذين حضروا مؤخرا للمعسكر الإعدادي الأخير الذي شهد غياب عدة لاعبين في صورة رياض محرز وبغداد بونجاح وسفيان فغولي حيث بلغت القيمة السوقية لنجم مانشستر سيتي 35 مليون يورو أما بغداد بونجاح مهاجم السّد الذي يتواجد في أفضل أحواله مع بداية هذا الموسم فتعدت قيمته السوقية 5 ملايين يورو في حين توقفت قيمة فغولي الذي يتواجد دون ناد عند 1.20 مليون يورو.

يذكر أن القيمة السوقية للمنتخب مرشحة للارتفاع الشهر المقبل بناء على القائمة التي يستدعيها بلماضي تحسبا لوديتي سبتمبر أمام غينيا ونيجيريا.