هكذا كان طريق "الناشئين" بالأرقام إلى النهائي

نجح المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة، عن جدارة واستحقاق في التأهل للمباراة النهائية من منافسة كأس العرب، وسيلاقي أشبال المدرب أرزقي رمان المغرب يوم الخميس المقبل.

وفي الطريق إلى المحطة الختامية، لعب المحاربون 5 مواجهات، 3 منها في الدور الأول، واحدة في الربع النهائي وأخرى وضعتهم في المرحلة الختامية.

واستهل زملاء القائد فائز عمام ، البطولة بفوز كاسح أمام منتخب فلسطين بنتيجة 5 أهداف مقابل 0، تبعها انتصار آخر ضد السودان في الجولة الثانية بـ 2 -0، ولم تتلق شباك الحارس ماستياس حمّاش أي هدف خلال أول مباراتين وتم تصنيفهم كأحسن خط دفاع مع المنتخب المصري.

في الربع نهائي واجهت الجزائر نظيرتها تونس، ولجأ المنتخبان إلى ضربات الحظ التي ابتسمت في الأخير للجزائر بـ 3-1، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.

وختم المنتخب الجزائري الدور الأول متحصلا على العلامة الكاملة وفاز في اللقاء الثالث والأخير أمام الإمارات بـ 3 أهداف دون رّد، وبلغت الحصيلة التهديفية 10 أهداف كاملة. ولم تقو السعودية ولا الجزائر على هز الشباك، خلال مواجهتهما في الدور نصف النهائي ولجأ الحكم إلى ركلات الترجيح للفصل في المتأهل منهما، وعادت الكلمة في الأخير لصاحب الأرض والضيافة الذي فاز في الأخير بنتيجة 5-4.

يذكر أن المنتخب الجزائري سجل أغلب أهدافه خلال الدور الأول من البطولة في الشوط الثاني، وكان ذلك في المباراة الأولى أمام فلسطين وهي أثقل نتيجة لهم في المسابقة.