الاتحاد والشباب للتأكيد والحمراوة والكناري للاستفاقة

تلعب اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة الرابعة والنصف مباراتان مقدمتان عن الجولة الثالثة من منافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وتستكمل باقي المباريات يومي الجمعة والسبت المقبلين.

" الكلاسيكو" الفرصة الأخيرة لجوزي ريڤا

يستقبل اتحاد الجزائر المنتشي بفوزيه الأوليين في البطولة أمام مولودية البيض واتحاد خنشلة، ضيفه شبيبة القبائل المثقل بهموم خسارتين على التوالي ضد أولمبي الشلف وشباب قسنطينة، وتعد مواجهة اليوم الفرصة الأخيرة للمدرب جوزي أنيڤا الذي قد يجد نفسه على رأس المغادرين للبطولة الجزائرية بعد ثلاث جولات فقط، خاصة وأن رئيس " الكناري" يزيد ياريشان يعوّل على استفاقة القاطرة الهجومية للفريق.

في الجانب الآخر من ملعب الدار البيضاء، سيكون أبناء سوسطارة بقوة لمساندة زملاء اللاعب باشا من أجل تحقيق الانتصار الثالث على التوالي بالرغم من الغيابات التي ستميّز التعداد في صورة بوسليو وبلقاسمي وبيلام.

وعلى غير بعيد عن الدار البيضاء، ينزل مولودية وهران ضيفا على شباب بلوزداد، ويسعى الحمراوة لتحقيق أول انتصار لهم، عقب خسارة الجولة الأولى أمام أمل الأربعاء والتعادل أم نجم مـﭬرة، في مهمة تبدو صعبة نوعا ما بالنظر لحجم الخصم، وهو الأمر الذي يدركه المدرب عمر بلعطوي.

أصحاب الأرض، لن يفوتوا فرصة الاستقبال من أجل إضافة الفوز إلى رصيدهم، وسيكونون مدعومين بجماهيرهم التي أعطي لها الضوء الأخضر من قبل اللجان الأمنية للدخول مجددا غلى ملعب 20 أوت، وهو الأمر الذي سيعطي زملاء إدريس سعدي دفعة معنوية أكثر.

يذكر أن الحكم نبيل بوخالفة هو من سيدير لقاء" الكلاسيكو" بين الاتحاد والشبيبة فيما أوكلت مهمة إدارة مباراة الشباب والمولودية للحكم الطاهر ملية.