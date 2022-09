Education: 4 conditions pour la réintégration des élèves exclus

Le Ministère de l’Education a ordonné à ses directions sur tout le territoire de recevoir les candidatures pour la réintégration des élèves exclus au niveau moyen et secondaire durant l’année dernière, invitant les parents concernés à déposer leurs pétitions à partir du 2 au 6 octobre.

Quatre conditions ont été fixées pour cela, la capacité de l’établissement et la disponibilité de places pédagogiques, la discipline avec les professeurs et tous les membres du personnel éducatif et administratif et que l’élève s’engage à suivre tous les cours de l’année scolaire.