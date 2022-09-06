تصريحات رمان وشيبة قبل النهائي العربي

عقد، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، المقامة حاليا في الجزائر.

وستجمع المباراة النهائية المنتخب الوطني بنظيره المغربي يوم الخميس المقبل، على ملعب سيق في ولاية معسكر.

وقال مدرب المنتخب الوطني أرزقي رمان: "أهنئ المنتخب المغربي الذي تأهل إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، وأتمنى التوفيق لمنتخبي اليمن والسعودية بعد خروجهما من نصف النهائي، وحظ موفق لهما في الاستحقاقات المقبلة".

وأضاف: "النهائي سيكون رياضياً في المقام الأول، التأهل إلى هذا الدور لم يكن صدفة، وكان هدفنا منذ البداية خوض أكبر عدد من المباريات في البطولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وهو ما تحقق في النهاية، وإن شاء الله نسعد الجماهير ونحقق المطلوب ونتوج باللقب".

من جانبه قال منتخب المغرب سعيد شيبة: "نهنئ منتخب الجزائر على بلوغ المباراة النهائية، أعتقد أن الوصول إلى هذه المرحلة يعد إنجازاً في حد ذاته بالنسبة لنا، خاصة وأننا نخوض ثاني مشاركة بعد دورة شمال إفريقيا".

وأتم بقوله: "المباراة بين منتخبين يمتلكان إمكانيات كبيرة، والمواجهات بينهما تشهد دائماً إثارة وندية، وفي النهاية أتمنى أن تخرج بشكل جيد فنياً".