لهذا السبب غادرت مصر اجتماع الجامعة العربية

غادر الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب 158 مع تولي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش رئاسة الجلسة.

وجاءت مغادرة الوفد المصري في رسالة تشير إلى تحفظ مصر على تولي الرئاسة لممثل حكومة منتهية ولايتها، ما يبين الموقف المصري اتجاه حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة التي تقود صراعا محتدما على السلطة، تطور إلى مواجهات مسلحة، ضد حكومة فتحي باشاغا.

ونقلت الصحافة الليبية تصريحات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، قالت فيها : "نحترم موقف الوفد المصري بانسحابه، ولكنه مخالف لأعراف جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن الدولي".

ويأتى الاجتماع فى أعقاب انعقاد اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الجامعة، والاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب.

وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، طالب خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العادية للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بضرورة أن تظل القضايا العربية في بؤرة الاهتمام، وألا تطغى الأزمات العالمية على نظيرتها المشتعلة في العالم العربي.