كورونا: أضعف حصيلة منذ شهرين

سجلت الجزائر 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أوردت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

وتعتبر هذه الحصيلة الأضعف منذ 10 جويلية الماضي (11 إصابة) حيث يواصل عدد الإصابات منحاه التنازلي، ما يشير إلى نهاية الموجة الخامسة.

وتعتبر هذه الموجة الأقل حدة التي عرفتها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس شهر فيفري 2020، حيث بلغت ذروتها في 12 أوت الماضي ( 148 حالة)، إضافة إلى عدد وفيات منعدم تقريبا.

في نفس السياق، كشفت الوزارة إحصاء تماثل 19 مريضا للشفاء في آخر 24 ساعة وتواجد حالتين في العناية المركزة.