Le président du Conseil Européen achève sa visite en Algérie

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a achevé, aujourd’hui, sa visite en Algérie, qui a duré deux jours.

Hier lundi, le président du Conseil européen, Charles Michel lors du premier jour de sa visite a été reçu par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune au siège de la Présidence, où les deux responsables ont pu s’entretenir en privé, puis en présence de plusieurs responsables algériens et des membres de la délégation du Conseil européen.

« L’Algérie, un partenaire fiable en matière d’énergie », a déclaré Charles Michel, hier, lors d’un point de presse.

Il avait, également, souligné la nécessite de réviser l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) en identifiant les priorités conjointes, dans l’intérêt mutuel des deux parties: « Nous avons évoqué le renforcement de la coopération entre l’Algérie et l’Union européenne dans le domaine de l’énergie, étant donné que l’Algérie est un partenaire fiable de pour l’Union dans ce domaine ».

« Nous avons, également, discuté des efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans les pays de la région », a-t-il ajouté, avant de conclure : « Nous partageons avec l’Algérie les mêmes valeurs quant à la nécessité de maintenir la paix dans le monde ».