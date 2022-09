Sonatrach participe à la Conférence internationale "GasTech" en Italie

Le groupe Sonatrach prend part à la 50e édition de la Conférence internationale "GasTech" qui se tient à Milan (Italie) du 5 au 8 septembre, indique un communiqué du Groupe.

"Sonatrach prend part aux travaux de la 50e édition de la Conférence internationale GasTech avec une délégation représentant les diverses activités du groupe conduite par la vice-présidente chargée de l'activité Merketing, Fatiha Nefah", a précisé le communiqué.

La compagnie nationale participe à cet évènement avec un stand pour exposer ses activités et projets en termes d'industrie et de commercialisation de gaz.

Cette manifestation regroupe les plus importants acteurs du domaine énergétique à l'échelle internationale ainsi que les auteurs des politiques énergétiques au monde, notamment en matière de gaz, de gaz liquéfié et d'activités liées à la lutte contre les émissions de gaz, lit-on sur le communiqué de ce groupe public.

La conférence permet aux professionnels du domaine du gaz d'échanger sur les différents modèles économiques relatifs à cette industrie ainsi que les projets et les innovations en matière de réduction de gaz à effet de serre, conclut le communiqué.