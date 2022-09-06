رواد فضاء صينيون يجيبون على أسئلة طالبة جزائرية

نشرت السفارة الصينية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إجابات 3 رواد فضاء صينيون من محطة تيانقونغ الفضائية على 4 أسئلة لطالبة جزائرية.

وكان السؤال الأول حول إمكانية رؤية سور الصين العظيم من الفضاء، إضافة إلى إمكانية رؤية الصحراء الكبرى وجبل كليمنجارو في إفريقيا من محطة تيانقونغ الفضائية.

وأكد رائد الفضاء الأول أنه سور الصين العظيم غير مرئي من الفضاء، مضيفا "عندما نكون في أعلى القارة الإفريقية ويكون الجو صافيا نستطيع رؤية الصحراء وجبل كليمانجارو، كما نستطيع رؤية عدد من المدن الكبرى خاصة في الليل، فالمدن المضاءة جيدا سهلة للرؤية.

السؤال الثاني كان حول كيفية معرفة رواد الفضاء للاتجاهات في الفضاء، حيث أجاب رائد فضاء آخر " نستخدم عدة طرق، حيث تقسم المحطة الفضائية إلى عدة حجيرات وأقسام التي بدورها تقسم إلى أرباع ومناطق، وكلها تعتبر كمرجع في تحديد الاتجاهات".

وواصل نفس رائد الفضاء الإجابة على السؤال الثالث للطالبة الذي تعلق حول كيف تبدو الأرض والأفق والقمر والكواكب الأخرى في الفضاء، مؤكدا أنه "بدون تأثيرات الغلاف الجوي للأرض والسحاب نستطيع رؤية القمر أكثر وضوحا وتوهجا من المحطة الفضائية ولدينا أيضا رؤية واضحة للسماء المرصعة بالنجوم والكون الواسع".

آخر سؤال تمحور حول عدد مرات رؤية شروق الشمس وغروبها في اليوم من المحطة الفضائية، حيث كانت الإجابة هذه المرة من طرف رائدة فضاء قائلة: " في الأرض يمكننا رؤية شروق الشمس من الشرق والغروب من الغرب مرة واحد خلال 24 ساعة، لكن من خلال المحطة الفضائية نستطيع رؤية 16 شروقا وغروبا للشمس في اليوم".

وأضافت "عند شروق الشمس في الفضاء نلاحظ أولا قوس ذهبي على حافة الأرض ثم تضيء الشمس بعد ذلك، ويكون من الواضح أن الخط الفاصل بين الليل والنهار يتحرك تدريجيا ضد الظلام الدامس للفضاء، منظر الأرض رائع من خلال البحر الذي يبدو أزرقا والسحب البيضاء كالثلج، الأرض بيتنا يجب علينا حمايتها والمحافظة عليها".