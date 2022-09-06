"العقيبة" و"سوسطارة" يواصلان تقاسم الصدارة

أجريت، اليوم الثلاثاء، مقابلتين مقدمتين عن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أسفرت عن تأكيد شباب بلوزداد واتحاد الجزائر لانطلاقتهما القوية هذا الموسم.

وأطاح شباب بلوزداد بمولودية وهران على ملعب 20 أوت، الذي شهد عودة الجماهير لأول مرة منذ انتشار فيروس "كورونا"، بنتيجة هدفين دون مقابل من تسجيل كريم عريبي في الدقيقتين 14 و43.

هذا الفوز يبقي شباب بلوزداد في الصدارة بتسعة نقاط بعد تحقيقه العلامة الكاملة في المباريات الثلاثة الأولى، فيما يعاني "الحمراوة" في المراتب الأخيرة بنقطة وحيدة.

في المقابلة الثانية، حقق اتحاد الجزائر فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم بعد إطاحته بشبيبة القبائل على ملعب الدار البيضاء.

ولم يكن انتصار أبناء "سوسطارة" سهلا وجاء بهدف وحيد عن طريق الجناح صاحب الخبرة عبد الرحمن مزيان في الدقيقة 72.

وبهذا يتقاسم أشبال المدرب بوعلام شارف الريادة مع الجار شباب بلوزداد برصيد 9 نقاط، فيما حقق "الكناري بداية موسم كارثية بثلاثة هزائم من ثلاثة لقاءات.

وتتواصل مقابلات الجولة الثالثة يومي الجمعة والسبت المقبلين.