سوناطراك تشارك في الطبعة الـ50 لـ"غازتاك"

يشارك مجمع سوناطراك في الطبعة ال50 للمؤتمر الدولي"غازتاك" ،الذي تجري فعالياته من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري بمدينة ميلانو الإيطالية.

و جاء في بيان للمجمع: "تشارك سوناطراك في فعاليات المؤتمر الدولي GASTECH في طبعته الخمسين لهذه السنة، بوفد يمثل مختلف أنشطة الشركة وتترأسه نائب الرئيس المدير العام المكلفة بنشاط التسويق السيدة فتيحة نفاح".

و تشارك سوناطراك في هذه التظاهرة بجناح خاص لعرض أنشطتها ومشاريعها في ميدان الصناعة الغازية وتسويق الغاز.

و اضاف البيان ان فعاليات هذه التظاهرة تجمع كبار فاعلي مجال الطاقة على المستوى الدولي وكذا صانعي السياسات الطاقوية في العالم خاصة في مجال الغاز، الغاز المسال ونشاطات الحد من انبعاثات الغاز.

و تمكن هذه التظاهرة المهنيين المتخصصين في مجال الغاز من مناقشة مختلف النماذج الاقتصادية المتعلقة بهذه الصناعة وكذا طرح المشاريع والابتكارات الجديدة في مجال تقليص البصمة الكربونية، وفقا لذات المصدر