إيفاد لجنة تفتيش للنظر في وضعية السكن بالنعامة

رأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء إجتماعاً تقنياً لتقييم وضعية القطاع لولاية النعامة التي يبيلغ إجمالي حصة السكن بها 9158، منها 5394 غير منطلقة وبرنامج مقدر بـ 900 بعنوان 2022.

وحسب بان للوزارة كانت حصة الأسد موجهة للسكن الريفي والمقدر ببرنامج 5198 إعانة وقد تم الانتهاء من حصة مقدرة بـ 1467.

وبعد إستماعه إلى العرض المفصل المقدم من طرف المدراء التنفيذيون وكذا المدراء المركزيون سواءاً المدير العام للسكن أو المدير العام للتعمير وعقب إستقباله لمجموعة من النواب عن الولاية ذاتها قرر الوزير إيفاد لجنة تفتيش من الوزارة بغرض النظر في البرنامج عن كتب و التي ستقوم بإعداد تقارير مفصلة عن السكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية والسكنات التى لم تنطلق الأشغال بها بالولاية وإيجاد حلول واقعية ميدانية لكل العراقيل الإدارية بالولاية .