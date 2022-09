Aboul Gheit s’exprime sur le sommet arabe d’Alger

Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, s’est exprimé, ce mardi, sur le prochain sommet arabe, qui sera abrité par l’Algérie, en novembre prochain.

Dans un discours prononcé lors de la session d’ouverture du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, Aboul Gheit a souligné que le monde arabe et les crises qu’il subit, malgré les défis auxquels il est confronté, est toujours en mesure de répondre aux défis en tant que bloc régional solide et compact.

« Nous attendons avec confiance le prochain sommet en Algérie en novembre prochain, si Dieu le veut, et nous prions Dieu qu’il soit une étape importante dans l’histoire de l’action arabe commune et soit un motif d’harmonie et d’unité et une expression authentique de l’opinion publique qui souhaite voir ses dirigeants réunis et leur parole unie», a-t-il ajouté.

« Pour ce noble objectif, il est impératif que nous traitions tout différend et que nous maîtrisions tout problème, en gardant toujours à l’esprit l’intérêt et l’intérêt arabes supérieurs pour la force du lien qui nous unit», conclut le SG de la ligue des États arabes.