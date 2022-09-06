إحباط محاولة تهريب أزيد من 150 قنطار من النحاس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية إن صالح السبت الفارط من إحباط محاولة تهريب 154 قنطار من مادة النحاس مع توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاءبيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية "النوعية" التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت عن حجز مادة النحاس التي "كانت مخبأة بإحكام وسط أكياس من مادة الجبس مموهة على شكل قوالب مضغوطة على متن شاحنة نصف مقطورة". وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة إن صالح, عن قضية تهريب مادة النحاس باستعمال وسيلة نقل وفقا لذات البيان.