ألمانيا تستأنف مهامها الاستطلاعية في مالي

يستأنف الجنود الألمان المشاركون ببعثة أممية في مالي مهامهم الاستطلاعية عقب تعليقها بسبب خلافات مع حكومة باماكو.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في بوتسدام إن "المساهمة العملياتية لمهمة مينوسما التابعة للأمم المتحدة ستُستأنف اليوم الثلاثاء".

تجدر الإشارة إلى أن فرقا من المشاة الجبلية الألمانية نُقلت إلى مالي جوا للمشاركة في تأمين المطار في مدينة جاوة، حيث تقع القاعدة المركزية لبعثة الأمم المتحدة "مينوسما".

وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك توترات متزايدة بين السلطة في مالي وبعثة الأمم المتحدة التي يشارك فيها الجيش الألماني.

و سحبت الحكومة المالية مرارا حقوق الجيش الألماني في التحليق بطائرات عسكرية فوق البلد الأفريقي، ما دفع القوات الألمانية إلى استخدام طائرة مستأجرة مدنية، قبل أن تقرر برلين قبل 3 أسابيع تعليق مهمتها بالبلد الأفريقي.