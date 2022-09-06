الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال أبو عاقلة

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، المطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن اغتيال الصحافية الفلسطينية شرين ابو عاقلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، تعليقا على نتيجة التحقيق الإسرائيلي في هذا الشأن.

وأمس الاثنين، رجّح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تكون الصحافية الفلسطينية ـ الأمريكية قُتلت بنيران خاطئة أطلقها أحد جنوده، مدعيا عدم وجود حاجة لإجراء تحقيق جنائي، وسط مطالبات فلسطينية بتحقيق دولي.

وقال دوجاريك: “الأمين العام يواصل المطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل شيرين أبو عاقلة”.

وأضاف أنه جرى إحاطة الأمين العام بالنتائج المعلنة في هذا الخصوص، وهو مستمر في دعوته إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل شيرين أبو عاقلة

وتابع: “نؤكد مجددا أن الصحفيين يجب ألا يكونوا مستهدفين بالعنف أبدا، وأن يتمكنوا من أداء عملهم دون مضايقات أو خوف أو ترهيب”.