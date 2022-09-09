براهيمي يواصل الإبداع في الدوري القطري

يواصل الدولي الجزائري ياسين براهيمي تقديم ابداعه في الدوري القطري بعدما بصم على هدف مارادوني في مواجهة ناديه الغرافة ضد أم صلال في الجولة السادسة.

وتعادل الغرافة مع أم صلال بهدفين لكل منهما في لقاء قمة في الإثارة جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب سحيم بن حمد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم أم صلال من ركلة جزاء حصل عليها ناصر النصر وحولها لهدف جوناثان كودجيا لاعب الفهود السابق في الدقيقة 26، وتعادل الغرافة في الوقت بدل الضائع عن طريق أحمد الجانحي بعد تمريرة رائعة من ياسين براهيمي.

وفي الشوط الثاني سعى الفريقان نحو تسجيل هدف التقدم، وكان للغرافة ذلك في الدقيقة 66 حيث تقدم بهدف ثان أحرزه نجمه الجزائري ياسين براهيمي بعدما راوغ أكثر من لاعب ووضع الكرة في الشباك، ومن ركلة جزاء أخرى عادل بها كودجيا النتيجة لفريقه في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الغرافة لـ9 نقاط بالمركز الرابع ويرتفع رصيد أم صلال لست نقاط بالمركز التاسع.