إتحاد التجار يفند دخول الخبازين في إضراب

أصدر الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين، بيانا، نفى فيه دخول الخبازين في أي إضراب أو احتجاج في الأيام القادمة بالجزائر العاصمة.

وجاء في البيان، “إن المكتب الولائي للاتحادية الوطنية للخبازين فرع ولاية الجزائر العاصمة تحت لواء الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين، ينفي نفيا قاطعا دخول الخبازين في أي إضراب أو احتجاج في الأيام القادمة بالجزائر العاصمة، ويكذب الإشاعات الواردة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم دخول الخبازين في إضراب عن العمل بسبب ندرة مادة الفرينة المدعمة كما نؤكد أننا في تنسيق مباشر مع وزارة التجارة و ترقية الصادرات من اجل إيجاد حل فوري و سريع لأي مشكل أو نقص في تمويل الخبازين بمادة الفرينة .”

وأضاف البيان:” كما نؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع مصالح وزارة التجارة و مع كل القطاعات الوزارية ذات الصلة و أن القيادة الوطنية للاتحاد في اجتماعات مستمرة إلى غاية التكفل بكل الانشغالات و المطالب المشروعة للخبازين، إذ نطمأن الرأي العام و المواطنين أن الحيز متوفر و الخبازين في عمل و نشاط عادي، كما نطمأن الخبازين أن مادة الفرينة متوفرة ، و نحن على استعداد لمرافقة أي خباز يجد مشكل في التموين لمادة الفرينة و نطلب منهم الاتصال بنقابة الخبازين على مستوى الجزائر العاصمة التابعة لاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين .”