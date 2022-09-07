اضطراب جوي يجتاح 27 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، صباح اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار غزيرة بكميات تصل إلى 20 ملم محليا، شمال البلاد.

وأوضحت مصالح الأرصاد في تنبيه لها، أن تساقط الأمطار، سيمس كل من ولايات: سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، البيض، خنشلة، بسكرة، النعامة، وأولاد جلال، ذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.

فيما توقعت ذات المصالح، في تنبيه أخر، موجة حر شديدة تتعدى 42 درجة، على ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءا .